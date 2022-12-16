手機應用程式掛遊戲賣賭博　警搗營運中心拘22人　涉清洗2.4億黑錢

警方早前發現有本地犯罪集團營運一個手機賭博應用程式，並在兩個主要的應用程式商店供用戶免費下載，玩家表面上只可用遊戲點數參與程式內的遊戲，但集團成員實質上是利用平台招攬賭客，提供遊戲點數兌現服務，再從中抽取佣金，涉嫌收受賭注。警方經深入調查和情報分析後，前日(14日)和昨日(15日)展開代號「翔劍」行動，成功搗破位於沙田石門的營運中心，並在全港多區拘捕17男5女(19至44歲)，包括主腦、骨幹、傀儡戶口操縱人及持有人，檢獲超過600萬港元現金、12部電腦、50部手機及2部名貴房車。根據相關電腦紀錄，顯示在過去約2年，該集團至少收取7,750萬港元的賭款。當中2名被捕人士已被落案起訴一項「串謀收受賭注」罪，案件今日(16日)在沙田法院提堂。

警方表示，自2019年4月開始，涉事網上賭博集團以一間本地註冊公司營運，市民可以透過下載其應用程式，參與麻雀、德州撲克及廿一點等賭博遊戲，並能夠透過信用卡及虛擬貨幣充值點數。該程式表面上與一般手機遊戲無異，實質是「假遊戲，真賭場」，集團會以3種方式吸納賭客：第一，在程式內的公開聊天室表示能夠以「1蚊換1分」，協助玩家兌換；第二，玩家透過遊戲客服中心接觸「艇仔」兌款；第三，若客戶用電話號碼註冊遊戲，集團成員會用短訊主動聯絡玩家，宣傳相關兌分服務內容。倘若玩家表示有興趣，「艇仔」會邀請他們進入程式指定的遊戲俱樂部進行賭博，並指示客戶以轉數快方式入數充值，而集團會在每個賭局的優勝彩金中，自動收取5%作為佣金。

現階段資料顯示，在2021年1月至2022年11月期間，集團最少利用51個虛擬戶口處理逾2.4億港元懷疑犯罪得益，而集團內部極具架構及規模，分工明細，主腦會招聘人員擔任不同崗位，包括管理程式及俱樂部、招攬玩家的客戶服務員、兌換積分和金錢的人手，甚至有專人核對落注紀錄。此外，集團招攬大量傀儡虛擬戶口收受賭注，最後以現金方式提取，轉交集團主腦。

調查亦指出，集團會以4,000至5,000港元的報酬作招徠，利誘希望「搵快錢」的人士開立本地銀行戶口和虛擬戶口，然後將之交由骨幹成員操控，集團再利用戶口為賭博遊戲玩家兌換積分或金錢。相關戶口會收受賭注、騙款和來歷不明資金，集團藉由多次轉帳及提款，逃避執法人員的追查。被捕的22人中，有11男3女另涉「串謀洗黑錢」和「洗黑錢」被捕，他們分別報稱無業、裝修工人、司機和侍應等，現正被扣留調查。警方正追查案中犯罪得益的去向，不排除有進一步拘捕行動。