財委會通過酒店推行青年宿舍　資助計劃涉款10億元

政府在施政報告宣布會研究不同方式增加青年宿舍供應，包括資助非政府機構租用合適酒店和旅館並將房間轉作青年宿舍用途，目標是在5年內提供額外約3000個宿位。立法會財務委員會今日(16日)通過涉款10億元的非經常開支新承擔額，用以推出資助計劃，支援非政府機構在酒店和旅館推行青年宿舍項目。議員指隨內地放寬防疫政策，已經有通關曙光，質疑酒店業對青年宿舍計劃會冷淡，促政府提供應對方案。民政及青年事務局副局長梁宏正指，雖大家對通關熱烈期盼，但相信有興趣的酒店未來會繼續支持；政府補充，認為下年第一季度有青年宿舍可以入住。

議員陳紹雄指，政府要提供更多位置，內地防疫有通關曙光，質疑酒店業界更多反應是熱烈或冷淡，如業界冷淡如何應對。議員李鎮強指，一定要讓業界知道計劃長做長有，特別要說服旅館，讓他們知道政府有保證，而不是自負盈虧。議員邵家輝指，何處找到房間是問題，現時沒有旅客當然全部酒店都支持，但通關後就難以租房，撥出3000多間房間作青年宿舍則難以避免香港到時酒店房價上漲。梁宏正指會繼續跟進希望更快落實，相信金錢、社會責任都是考慮因素一環，是商民做好青年發展工作的機會，又稱部分房間房間大，可能讓兩個年輕人住。他指現階段資助額足夠，有需要申請更多金額會到財委會再次申請。梁又稱全港有80000多間合資格房間，政府有信心如期達到目標。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓指，現時市道不好，促政府購買部分宿位，稱買是一種投資，可讓政府彈性掌握，建議邀請私營機構合作。梁宏正指不希望大改裝，否則用的時間比較多，認為非牟利組織有建議書讓政府考慮，明白議員擔心時間上有問題，但指出總數3400宿位是恆常計畫，未來數年大部分落實。

此外，會計界議員黃俊碩指計劃對部分機構並不吸引，稅務局曾試過指機構是經營業務手段並非青少年服務或慈善組織定義，可能沒有免稅安排，或許引致部分機構不參與，建議提供協助，否則容易失去慈善機構牌照之餘，又要納稅。梁宏正指有興趣的機構不少，但現階段不方便透露太多；稅務方面有相關條例規管，但認為或許不會有稅務優惠，但會再研究。