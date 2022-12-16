多24地納強檢 屯門景新臺4座及北角城市花園1座等上榜
2022年12月16日 18:29
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再增24個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(16日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該24個地方的人士，須於明日至後日(17日至18日)期間進行病毒檢測。
政府早前公布調整本地檢測策略，機場員工無須再進行定期核酸檢測。因此，位於香港國際機場一號客運大樓第六層過渡區(南)的社區檢測中心將由本月24日起停止運作。
污水驗出病毒的地點如下：
1.沙田水泉澳邨林泉樓
2.馬鞍山欣安邨欣喜樓
3.將軍澳南豐廣場2座
4.屯門富健花園9座
涉及多宗病例的地點如下：
1.沙田崗背街5號皇御居
2.鑽石山海港花園2座
3.沙田翠華花園B座
4.元朗溱柏1座
5.北角健康村康達閣
6.何文田御龍居1座
7.北角城市花園1座
8.慈雲山慈愛苑愛華閣
9.屯門啟豐園4座
10.天水圍嘉湖山莊樂湖居2座
11.屯門景新臺4座
12.沙田濱景花園1座
13.天水圍天富苑寧富閣
14.粉嶺牽晴間8座
15.屯門兆軒苑順生閣
16.上水太平邨平易樓
17.紅磡碧麗花園1座
18.將軍澳將軍澳中心2座
19.藍田滙景花園5座
20.荃灣海灣花園3座
《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease