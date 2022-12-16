多24地納強檢　屯門景新臺4座及北角城市花園1座等上榜

再增24個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(16日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該24個地方的人士，須於明日至後日(17日至18日)期間進行病毒檢測。

政府早前公布調整本地檢測策略，機場員工無須再進行定期核酸檢測。因此，位於香港國際機場一號客運大樓第六層過渡區(南)的社區檢測中心將由本月24日起停止運作。

污水驗出病毒的地點如下：

1.沙田水泉澳邨林泉樓

2.馬鞍山欣安邨欣喜樓

3.將軍澳南豐廣場2座

4.屯門富健花園9座

涉及多宗病例的地點如下：

1.沙田崗背街5號皇御居

2.鑽石山海港花園2座

3.沙田翠華花園B座

4.元朗溱柏1座

5.北角健康村康達閣

6.何文田御龍居1座

7.北角城市花園1座

8.慈雲山慈愛苑愛華閣

9.屯門啟豐園4座

10.天水圍嘉湖山莊樂湖居2座

11.屯門景新臺4座

12.沙田濱景花園1座

13.天水圍天富苑寧富閣

14.粉嶺牽晴間8座

15.屯門兆軒苑順生閣

16.上水太平邨平易樓

17.紅磡碧麗花園1座

18.將軍澳將軍澳中心2座

19.藍田滙景花園5座

20.荃灣海灣花園3座