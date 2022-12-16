《明報》刊Google及安心出行評論文章　港府斥混淆視聽

《明報》近月多次被港府斥責發表誤導公眾的文章，該報今日(16日)刊登一篇由前電台主持人曾志豪撰寫、題為「以科學讓Google安心出行」的評論」，再次被港府點名批評。特區政府晚上發新聞稿批評，指作者就政府近日撤銷市民進入場所時必須掃描「安心出行」場所二維碼的措施，和要求Google就錯誤搜尋結果作出糾正，評論偏頗，混淆視聽，政府對此表示遺憾。

政府發言人表示，評論作者認為網絡搜尋引擎有運作演算原理，政府官員要求Google更改搜尋結果不是科學精神，凸顯作者雖自稱時事評論員，卻未能清楚認知事情的嚴重性。事實是中國國歌只有一首，所有人都應當尊重和維護國歌，這是大是大非問題。任何人企圖用其他歌曲去混淆，都是不對的。作者借用其他例子，企圖與是次損害民族尊嚴的事件相提並論，引喻失義，必須指正。每個網絡搜尋引擎都有其獨特演算法，發言人認為，當這些自動的演算法令至出現將一首和「港獨」示威有密切關連的歌曲錯誤顯示為國歌時，予以糾正是應有之義。當局會繼續跟有關網絡搜尋引擎進行交涉，以糾正相關錯誤。

針對「安心出行問題」，發言人指撤銷掃描「安心出行」二維碼的要求，是基於疫情發展適時調整的各項措施，但程式內儲存的「疫苗通行證」、「檢測登記碼」等功能，能有助配合現行的不同防疫措施。惟文章中的一些言論把不用掃描「安心出行」二維碼，與刪除「安心出行」流動程式混為一談，並不可取。發言人強調，政府仍會繼續因應疫情的最新發展，按照科學數據分析等因素，持續精準地調整和優化防疫抗疫措施。惟有關作者接連在《明報》這平台發表誤導、偏頗評論，特區政府對此表示遺憾。