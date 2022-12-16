政Whats噏：跨區重置校舍惹不滿　朱國強斥非負責任政府所為

政府向立法會財務委員會申撥共約13億元，於深水埗、啟德、觀塘興建3間新校舍，以重置3所位於青衣、黃大仙、觀塘的小學。不過，會議上唔少議員都對教育局嘅做法不滿，認為唔應該跨區重置，有議員指政府對地區學校嘅關注隻字不提，將矛盾推比學校，直斥唔係一個負責任政府嘅作為咁話喎，發生咩事呢？

事關教育局建議深水埗連翔道興建1所小學，以重置原在葵青區嘅郭怡雅神父紀念學校，議員朱國強就話依家移民潮加上疫情，令到學齡人口大跌，加上學校要等幾年先遷到校，導致原區學額供求失衡，形成不對等競爭，大鬧政府「好心做壞事」，又話今次嘅重置申請唔係開放比全港，變相「落咗閘」，局方對地區學校關注隻字不提，咁多年冇處理佢哋嘅關注。唔單止咁，朱國強話好多學校日日擔心縮班殺校，局方冇措施解決，又冇聆聽，又冇因應人口改變政策，依家就將矛盾推比學校，絕對唔係負責任政府嘅作為，佢話除非局方應承盡用所有空置課室、安排最多學校小班教學、下學期全面實施減收一半叩門位，如果唔係只可以投棄權票表達不滿咁話喎。

教育局副局長施俊輝就話之前有關注深水埗區嘅小學，都有做到原區重置，朱國強隨即打斷佢發言，要求先承諾佢剛剛講嘅條件，施就話唔可以一刀切。但最後呢個議題都仲未表決，因為有太多議員想發言，就唯有等到下個年度翻來傾啦。

另一方面，會上亦通過啟德發展計劃重置浸信會天虹小學項目撥款。但跨區重置同樣引起九龍城區內小學校長質疑，有校長指，區內適齡學童人口減少，新校遷入將導致收生競爭更激烈。議員楊永杰就認為教育局冇做好諮詢工作，雖然項目成功「過關」，但期望局方重視地區的聲音，加快重置九龍城區低標準校舍。