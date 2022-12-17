全港首個越野單車練習場　位於南大嶼山郊野公園今日開放

越野單車發燒友有福了！位於南大嶼山郊野公園的全港首個越野單車練習場今日開放，佔地約4.5公頃，屬亞洲最大型越野單車練習場之一，同時間最多可容納500人。而為配合新手玩家，練習場設有不同技術練習區，例如碎石坡道、獨木橋及跳台等。練習場與附近的路徑更可組成全長約9公里及分5級難度的越野單車徑，國際越野單車協會路徑專家林暉明期望練習場日後可吸引一家大細前往遊玩，甚至成為單車友的旅遊景點。

越野單車練習場主要為新手而設，內設多個技術練習區，例如獨木橋、碎石坡道、石池、小騎士土坡場等。林暉明建議越野單車新手可嘗試先在連灣小道練習，難度升級後可到跳台試玩，跳台分為大、中、細三路，適合不同程度的玩家，另有土坡場適用於不同等級的單車友。

可持續大嶼辦事處總工程師何國輝說，由於練習場位於郊野公園範圍，日後交由漁農自然護理署管理，該署將在周末派人觀察使用情況，有需要時控制人流。練習場開放予市民大眾，據他所知，市面上有不少越野單車興趣班，練習場亦歡迎開班教學，不另收費亦毋須預約。

若想到梅窩越野單車練習場一騎絕塵，可循兩個出入口進入：分別是乘搭渡輪、巴士或其他公共交通工具至梅窩碼頭後，沿嶼南道左轉入禮智園墳場路，直接前往練習場；或是沿梅窩碼頭南面的梅窩碼頭路經一段藍色級別越野單車徑前往練習場的東面入口。