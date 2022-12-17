東華學院獲資助109萬添置「病童」機械人　模擬真實醫療程序

東華學院獲東華三院壬寅年董事局匡助港109萬港元，為兒科病人模擬實驗室添置「模擬兒科病人」及相關錄像系統，供護理學學生模擬學習照顧兒科病人。校方指，兒童與成人的溝通能力有別，較難透過語言表達自己的身體狀況，因此兒科護士在照顧病童時面對不少挑戰。學院透過引入先進科技「模擬兒科病人」，協助學生在安全的環境下接受訓練，提升照顧病童的臨床經驗。

「模擬兒科病人」為世界首個能模擬真實病童的機械人，能夠透過面部表情、動作及說話表達情緒，甚至能夠哭泣、流血，並有疼痛的反應。該機械人亦能模仿病童的各種臨床反應，包括呼吸急促、缺氧、抽搐、休克、失禁等，甚至可預設較難遇見的罕有及突發症狀，讓學生在恍如醫院的真實環境下應對不同個案，訓練學生的應變能力。學生可透過儀器監察「病童」的各種生命徵象，如脈搏、呼吸、血壓、瞳孔變化等，學習即時作出臨床判斷及採取相應的護理措施，增強他們日後在醫院進行臨床實習的信心。

此外，學生可利用相關錄像系統錄影護理模擬病童的過程，以便師生作事後檢討及評估學習成果，而該系統收集的數據亦可用作教學研究用途，進一步提升學習成效。校長陳慧慈表示，學院近年來積極引入各種高科技的教學儀器，課程亦涵蓋更多專業儀器的應用，以加強學生臨床護理模擬訓練，增進專業知識及技能，讓學生更有信心及能力應對日後現實工作環境中日趨複雜的護理需求。