聖誕大餐剩食廚餘多　關注團體推4招減浪費

聖誕佳節適逢社會復常，港人料趁機聚會大肆慶祝，食物必不可少。不過，食物銀行「樂餉社」擔心，大量剩食和廚餘給送進堆填區的數量會「節節上升」，超過日常的3,200公噸(重約226輛雙層巴士)，建議以四招KO（解決）食物浪費，惜食過聖誕。

樂餉社指，聚會的人不論於外賣到會還是外出用餐，落單前應數清楚進食人數和預計好食物分量，點餐前也應確認大家的飲食喜好、有沒有食物敏感，甚至當天的「胃口」或食量，避免倒掉剩食。若打算在家烹煮聖誕大餐，樂餉社建議「挑戰自己」，烹煮零廚餘菜式，選擇能「用到盡」的食材，譬如可以連皮食的蔬果。大廚們亦應仔細查看廚櫃和雪櫃，優先使用快到期的食材，避免過期浪費。

不過，食材也好，剩餘飯菜也好，樂餉社說，節日大餐後總會出現大量食不完的食物，因此需正確儲存食物，保留包裝、選擇合適的保鮮袋或盒，使用雪櫃及冰格保存，賦予食物更長的生命。至於過量食材，樂餉社提到，市民可以把未過期和未開封的常溫食物，例如麵食、米、罐頭、餅乾、糖果等，捐到樂餉社的食物收集點，他們會把食物送給150個慈善團體夥伴，在佳節與眾同樂。