道路工程疑無足夠警示牌　乘客：不覺巴士有減速煞車

馬路每日車水馬龍，因此不時需要清理及維修。不過工業傷亡權益會指出，目前本港並無清晰的道路清潔安全指引，令不少從事清潔服務的僱主及僱員，輕視了在車輛行駛中的道路，進行清潔工作的危險性。該會建議，道路清潔工作與道路工程的性質類近，可以參考道路工程的安全守則，包括設置工程車、護航車及緩撞裝置，另需擺放適當和足夠的警告閃燈、交通圓筒、交通標誌、指示燈及護欄等，用以劃分工作範圍，以清楚提醒其他駕駛者前方正進行清潔工作，以減低發生事故的機會。

另外，有網上「車Cam」片還原事發前情況，片段顯示遇事客貨車及中型貨車，一前一後停在路旁，在客貨車前方10多米，6名身穿反光衣的工人埋首工作。現場右邊正進行道路工程而擺放了水馬，左邊路旁則有指示牌，提示司機有工程須小心行車。此外，道路右邊及中型貨車車尾，各放了一個圓形箭嘴指示牌及亮起警示燈，分別指向左邊及右邊，再次提醒經過的駕駛者留意。不過，中型貨車車尾則未見豎立多個「雪糕筒」，提醒駕駛者需繞路或轉線，令人質疑安全措施是否足夠。

意外後，有巴士乘客聲稱未覺巴士有減速或煞車，事後他目睹兩名清潔工倒地，形容「好似失去知覺」，巴士車廂內亦見混亂。

另有受傷姓伍清潔工表示，當時在事發路段清理雜草已有一段時間，他與部分工友上車飲水，其他工友則在路旁休息，突然乍聞「嘭」一聲巨響，他隨即向前仆倒致頭部受傷流血。