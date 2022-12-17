東方日報A1：一家燒炭　馬路兩人罹難　惡性循環港人好慘

惡疫難斷經濟蕭條，惡性循環下本港在虎年將盡之際卻禍事頻生，過去數天先有3宗奪命工傷；昨日凌晨元朗一家三口因欠債燒炭共赴黃泉；至昨早東涌更引爆「馬路炸彈」釀兩死十傷！一輛載客龍運巴士，昨晨在裕東路疑收掣不及，猛撼停泊路旁一輛清潔公司貨車，貨車捱撞後被推前，再撼撞另一輛同屬清潔公司的客貨車及4名清潔工人。中年貨車司機當場慘死，客貨車司機被捲困貨車底重創昏迷，送院不治。另有清潔工及巴士乘客共10人受傷送院，其中一名女清潔工重創命危。警方經調查後，以涉嫌危險駕駛引致他人死亡拘捕巴士車長。

兩名死者分別為貨車司機林桂（64歲）及客貨車司機賴志勇（52歲），他們同報住東涌。被捕巴士車長姓吳（28歲），警方指他入職兩年半，駕駛涉事E36A路線約兩個月，昨晨8時開工，出事時屬第二轉車，最後休息日為本周二。

昨晨9時許，隸屬於食環署外判清潔公司的一輛中型貨車及一輛客貨車，停泊在裕東路近東涌東交匯處對開路肩，兩名司機及4名清潔工人落車清除落葉及雜草，另兩名分別73歲男工及54歲女工則在貨車上歇息。期間，一輛由元朗開往東涌、載乘20多名乘客的E36A路線雙層龍運巴士，駛至上址時疑收掣不及猛撞貨車車尾，繼而把其推前撞向客貨車。3車分別首尾嚴重毀爛，由於撞擊力頗大，客貨車被撞至掉頭停在路中。

由於涉及大量傷者，消防派出8輛消防車、12輛救護車及醫療隊趕赴救援，在貨車車尾發現林桂當場死亡，警員遂以帳篷遮蓋遺體。消防員同時發現賴志勇被捲困在貨車右邊車頭車底昏迷，他送院搶救後不治，遺下妻子及3名成年子女。

另外，一男3女清潔工人及兩男4女巴士乘客（28至94歲）受傷，分別被送往北大嶼山及瑪嘉烈醫院救治，其中一名姓黃（59歲）女清潔工盆骨及兩腿重傷，經救治後情況危殆，其餘傷者分別一人嚴重、5人穩定以及3人出院。

警方封鎖現場，經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」罪，拘捕龍運巴士車長，案件交由新界南總區交通部特別調查隊跟進，將循車長的精神狀況、駕駛態度、車輛機件及事發時路況等多方向調查意外原因。此外，由於現場未有發現煞車痕迹，暫時未能準確判斷事發時的車速，以及意外時清潔工人有否沿路擺放足夠的警示工程牌。

龍運巴士公司表示對事件感到非常難過，對死者和家屬致以深切哀悼和慰問，並會向傷者及家屬提供適切協助，意外後已派職員到現場及醫院了解情況，會全力配合警方調查意外原因。香港專營巴士僱員總工會稱，工會對意外深感難過，向傷者及死者家屬致以最深切的哀悼，期望傷者能夠早日康復，工會會繼續跟進事件。工會同時非常關注龍運巴士對有關司機、對受傷人士及死者家屬的慰問及援助安排。工會強烈促請政府提高業界職業安全意識，檢視道路上的標示安排並監督外判承辦商做好職業安全措施，提供安全工作環境以保障工友，避免悲劇發生。

食環署回覆傳媒證實，死傷者中有食環署街道潔淨服務承辦商的員工，屬中央分隔帶及路旁園境隊。當時5名清潔工（包括帶隊司機）及一名管工，正在東涌裕東路、近東涌東交匯處出口進行路旁清潔工作。意外中，一名司機及一名管工喪生，4名工人受傷。署方會提供一切可行協助，亦已要求承辦商盡力為死傷者家屬提供適切協助和支援。

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