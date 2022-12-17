車Cam直擊 : 東廊綿羊仔輾紙皮翻車　鐵騎士險喪的士輪下

東區走廊發生驚險交通意外，昨日（16日）下午近5時，一輛綿羊仔電單車沿中線駛往柴灣方向，至近筲箕灣一屋苑對開時，疑有一大塊紙皮從前方一輛新巴車底吹至，鐵騎士始料不及頓失平衡，人仰車翻倒地，幸尾隨而至一輛的士，千鈞一髮間及時煞停，鐵騎士才不致命喪輪下。

據網上流傳一段長約30秒的車Cam片，顯示事發時一名穿有速遞公司制服的鐵騎士，駕駛綿羊仔電單車沿中線尾隨一輛新巴行駛，詎料駛至近東濤苑基灣小學對開，該輛新巴減慢車速，適時突然一塊巨型紙皮從新巴車底吹起，並向鐵騎士迎面飛來，電單車不及閃避輾過紙皮；繼而左搖右擺，且連人帶車倒地，在地面滑行數米後撞向慢線路壆始停下。正當鐵騎士驚魂甫定徐徐從地上爬起身抬頭望之際，尾隨一輛的士於電光火石間已駛至面前，鐵騎士赫見避無可避，將命喪輪下，幸的士與他僅約2米之遙及時煞停，鐵騎士此番雖避過一劫，卻彷如與死神擦身而過，執番條命。事後，有不少網民大讚的士司機反應敏捷，而其中相信是涉事的士上一名乘客、亦不禁驚嘆：「你真係Dup得快呀！唔係食到應呀佢！」

警方表示，昨日下午5時04分接獲報案，一名姓李男子(63歲)駕駛電單車沿東區走廊往東行駛，疑突然有雜物吹起，導致李視線受阻，繼而失控翻車倒地，手腳擦傷。