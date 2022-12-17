教師操守指引列明教局處理投訴　蔡若蓮：可更快和公平公正處理

教育局於本周四（15日）公布新《教師專業操守指引》，列出8項教師應有的專業操守準則，以及多項教師應該和不應該作出的行為，指引並列明教育局處理教師投訴的機制，教育局局長蔡若蓮今日(17日)在電台節目表示，新指引沿用教育局處理教師投訴的機制，但以往由其他組織處理投訴，現時則先校本處理再交由教育局審視報告，會更快和公平公正處理投訴。

教育局副秘書長陳慕顏在同一個節目中指出，學校處理教師投訴後，局方會因應嚴重性跟進，包括勸喻、警告、譴責，若涉及刑事或性質非常嚴重，可能會取消教師註冊，教育局近3年處理502宗投訴，其中179宗不成立，而成立的投訴中，有20宗教師被取消註冊。

另外，蔡若蓮表示，直接或間接煽惑學生違法不能接受，新指引亦說明教師不應在社交平台散播不盡不實、虛假、咒罵或仇恨等消息及言論，不會影響教師在社交平台發表個人意見。至於教師有甚麽議題不能教，局方不會訂明，但教學要基於事實，不可故意將不真確、偏頗資訊灌輸給學生，而未有定論及與學習目標無關的事件，教師在不知道事實全部而妄下判斷，將有關意見帶到課堂討論，對學生學習並無益處，容易令學生誤解，造成偏見。上一份指引己是在1995年訂立，年代已久，加上2019年社會事件後各界關心教育，因此訂立今次新的指引。