新界南總區打擊電動車及單車違例 兩日拘捕10人及發89張傳票

新界南總區交通部及各區人員於周四(15日)起一連兩日在荃灣、沙田、馬鞍山、葵涌、青衣及大嶼山多區進行代號「朝陽」的交通執法行動，打擊非法駕駛電動可移動工具及單車違例事項等相關罪行。

行動中，人員共拘捕9男1女，年齡介乎20至59歲，涉嫌「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」，並扣查共1部電動滑板車及9部電動單車。行動期間，人員發出89張傳票予違例騎單車人士，主要涉及「在行人路上踏單車」、「沒有遵從交通標誌規定」等。

警方重申，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合於行人道或單車徑上使用，容易造成交通意外，引致騎乘者本人或其他道路使用者受傷。任何人在道路，行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例。一經定罪，最高刑罰為罰款港幣1萬港元及監禁12個月。警方同時呼籲所有騎單車人士，應遵守相關交通規則，保障自己及其他道路使用者安全。