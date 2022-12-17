將軍澳跨灣大橋單車徑及行人路因強風封閉　周日開通以來首次

運輸署今日(17日)9時33分表示，因受強風影響，將軍澳跨灣大橋單車徑及行人路已經封閉，市民請改用其他單車徑及行人路前往日出康城及調景嶺。另外，早上8時08分，跨灣大橋唐賢街入口對開單車徑，有6棵樹被強風吹倒，有待人員清理。

天文台在今日早上9時45分發出強烈季候風信號特別報告，指強烈季候風信號現正生效，預料本港吹偏北強風，平均風速每小時超過四十公里。陣風間中達每小時90公里。在上午9時30分的過去一小時，橫瀾島、西貢及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時75、63及57公 里，最高陣風分別為每小時91、96及97公里。

將藍隧道（將軍澳─藍田隧道）及跨灣大橋於本周日(11日)正式開通，至今日已踏入第七日，大橋除車輛行駛外，因設有單車徑及行人路，可以欣賞海景，吸引不少市民進行不同的活動，包括踩單車、跑步及散步。

據悉，當風速逾40公里，大穚單車徑及行人路會封閉。惟今晨有市民專程到跨彎大橋做運動或逛遊，惟因強風封路失望而回。市民王小姐表示今日天氣清涼，適合跑步，她由寶林出發擬經跨灣大橋跑往日出康城，惟由於封橋關係未能如願。另外，有市民由港島區專程前往跨灣大穚逛遊，只能改為沿海濱散步。此外，兩名分別姓謝及姓何單車愛好者，相約多名友人擬一起踏單車駛過跨灣大橋，現只能與大橋打卡留念，其後會在區內踏單車。