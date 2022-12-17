澳門6博企不會獲新土地批給　暫難評估非博彩經濟效益

澳門政府已於昨日(16日)與6間獲發新賭牌的博彩企業簽署合約，澳門行政法務司司長張永春今(17日)於聯合簡介會上稱，在競投開始已說明於新一輪發展博彩競投中，不會因博彩業發展而有新的土地所批給，故在競投項目過程中，每一間公司所提的發展項目要因應此條件與要求。

對於非博彩投入的效益與回報，張永春指，多元發展對博企本身及澳門社會都有正面影響，惟現時處起步階段，暫難以確切評估相關效益。不過，有博彩企業估計，若防疫措施放寬，加上增大投資和開拓海外客源等，預料澳門每年遊客量可達4,000萬人次。

根據上述6間公司在投標文件中所承諾的投資總額為1,188億元，當中開拓外國客源市場及發展非博彩項目涉及金額高達1,087億元，而博彩項目的投資總額則為101億元，顯示非博彩項目的投資是博彩項目投資金額的10倍。