澳門6博企不會獲新土地批給 暫難評估非博彩經濟效益
2022年12月17日 11:30
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澳門政府與6間獲發新賭牌的博彩企業簽署合約。（Getty Images圖片）
澳門政府已於昨日(16日)與6間獲發新賭牌的博彩企業簽署合約，澳門行政法務司司長張永春今(17日)於聯合簡介會上稱，在競投開始已說明於新一輪發展博彩競投中，不會因博彩業發展而有新的土地所批給，故在競投項目過程中，每一間公司所提的發展項目要因應此條件與要求。
對於非博彩投入的效益與回報，張永春指，多元發展對博企本身及澳門社會都有正面影響，惟現時處起步階段，暫難以確切評估相關效益。不過，有博彩企業估計，若防疫措施放寬，加上增大投資和開拓海外客源等，預料澳門每年遊客量可達4,000萬人次。
該6間獲批新賭牌博企於會上分別介紹未來10年的發展方向及投資計劃，其中金沙中國(01928)旗下威尼斯人澳門承諾將在澳門投資300億澳門元(下同)，包括278億元屬非博彩投資項目，以吸引國際客源。
銀河娛樂(00027)旗下銀河娛樂場投資額為284億元，用於提升旗下度假城的設施及服務，當中投放在非博彩項目及開拓國際客源的金額近275億，佔總投資額逾96%，以助力休閒產業的有序健康發展。
新濠國際(00200)旗下新濠博亞(澳門)總投資額料118億元；當中逾100億元投放在非博彩元素，娛樂方面投放41億元，大部分項目將在2至3年內啟動。
永利澳門(01128)旗下永利渡假村(澳門)共投資177.3億元，其中165億元將用以開拓國際客源，以及進一步拓展多元化的非博彩項目，助澳門實現拓展國際旅遊市場和促進經濟多元的目標。
澳博控股(00880)旗下澳娛綜合度假指投資額涉及140.33億元，其中120億元用於開拓國際客源及非博彩項目。
而美高梅中國(02282)旗下美高梅金殿超濠稱，未來10年非博彩總投資額達150億元，主要涉及11個項目。
根據上述6間公司在投標文件中所承諾的投資總額為1,188億元，當中開拓外國客源市場及發展非博彩項目涉及金額高達1,087億元，而博彩項目的投資總額則為101億元，顯示非博彩項目的投資是博彩項目投資金額的10倍。