財庫局下周披露規管眾籌文件　建議設機構監察　若違法會檢控

近日政府正研究對眾籌的規範。財經事務及庫務局局長許正宇今日（17日）撰寫網誌表示，財庫局早於今年4月已曾提及正研究適用於眾籌的法例及規管安排，而局方將會在下周公布有關安排的文件，建議成立一個特設機構，以處理及監察眾籌活動；對於違法行為的眾籌活動，執法部門將有相應的權利中止以及作出檢控。下周公布有關建議後，局方將會展開為期三個月的公眾諮詢，歡迎市民提出意見。

財庫局表示，文件將會說明建議規管眾籌活動的架構和措施，其中包括建議成立特設機構，集中處理、協調和監察眾籌活動相關的規管及行政事宜，日後眾籌活動，不論舉辦的目的和地點，或在線上或線下舉行，均須事先提出申請。獲批准的眾籌活動須要滿足透明度和問責性的要求，並且合法合理地處理眾籌所得的資金。

局方又強調，在制訂相關建議時，已顧及目前已受金融監管機構按現行法例充分規管的市場商業集資行為不應受新建議的眾籌制度影響，將建議豁免及便利措施，使社會公認接受的籌款活動，以及突發應急的慈善眾籌項目，能繼續順暢地運作和及時開展。