164名受訪失眠人士月均持續失眠近69小時　21.9%為青年

香港人生活緊張，失眠情況普遍。有團體今日(17日)公布有關香港人的睡眠失調情況、成因及處理方法研究。研究訪問了164位失眠人士，顯示受訪者每月平均持續失眠68.9小時，當中有45.5%人會自行服藥，而受訪者中有21.9%為15至25歲的青年。團體指長期失眠帶來負面影響，更會影響青年健康，而受訪者大多自行買藥處理，成效不彰，反而會導致精神狀況每況愈下，認為要加強公眾宣傳公共衞生教育，並及早辨識受困擾的青年，協助他們尋找壓力源。

明愛青少年服務社區聯同明愛專上學院於2021至22年期間進行研究，結果反映8成受訪者因經濟壓力導致失眠，逾半表示過去1月，每週有多於1次難以保持清醒的狀態，近8成人表示打起精神處理事情感到困難。研究指有26.8%失眠人士會依靠飲酒助眠，當中亦不乏青年，年僅22歲的李先生中三開始失眠，持續6年，平均每日睡眠時間約4小時，中間曾嘗試飲酒入睡，其指失眠問題影響學業，認為自己想法太多，認為如若遇到不如意事要尋找傾訴，以免思慮太多影響精神。

結果亦反映不少失眠人士會自行購買成藥，失眠約半年的佘先生曾因朋友建議而自行服用安眠藥，雖然服用後較易入睡，惟身體仍感到疲倦，更需持續加強藥物，短短一個多月便由半粒到1粒，他擔心會藥物成癮因而停用藥物。團體指出77.9%受訪者曾嘗試自行服用藥物，擔心副作用而停服，惟停用後失眠問題重新出現。團體認為需找出壓力源，以解決失眠問題，自行買藥等方法只能解決表徵，未能從根源解決問題，應尋求醫生或社工的專業幫助。