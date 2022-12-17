香港單車節明日開鑼　部分地區實施特別交通　風勢過大或改道

香港單車節即將開鑼！因應明日（17日）舉行的「新鴻基地產香港單車節」，部分地區將實施特別交通及運輸安排，預計將有約154條行經西九龍公路及油尖旺區一帶的巴士及專線小巴路線受到影響。而由於天文台預料明日天氣寒冷、風勢頗大，部分活動路線或會有更改，大會將及時作出現場廣播，活動相關路段亦有指示提醒各參加者。

有關特別交通及運輸安掛方面，明日凌晨1時開始，警方將於尖沙咀、西九龍及新界南等地方，分階段實施封路和交通改道措施。青馬大橋上層(往九龍方向)路段將在上午7時15分重開；而青馬大橋上層(往機場方向)及下層來往機場及市區方向一直都不受影響。除尖沙咀部分路段外，各主要道路將於上午11時或之前解封。

運輸署表示，尖沙咀碼頭巴士總站及中港碼頭巴士總站將由明日早上2時30分起，暫停使用至上午約11時。旅發局呼籲公眾留意有關安排，若有任何疑問可瀏覽運輸署網頁。

而天氣方面，工作人員會於50公里組別及30公里組別開始前15分鐘，因應昂船洲大橋、汀九橋及青馬大橋測量到的風速，與中國香港單車總會共同商討及考慮最安全的活動路線。若有任何更改，大會將提示各參加者。