社會家庭悲劇頻生　機構分享「貼士」助市民及早辨識警號

本港近日接二連三發生家庭悲劇，當中不乏涉及家庭照顧、情感創傷及錢債問題，很多在困境中的人士因無法相信有希望，因而走上絕路。有機構總結前線服務經驗，今日(17日)向正面對生活壓力和家庭危機的市民分享「貼士」，助大眾及早辨識警號，儘早求助，避免悲劇發生。機構強調，求助並不代表軟弱，只是代表那件危急事故已超出了個人能應付範圍。

明愛向晴熱線（18288）表示，在總結前線服務經驗後，發現萌生自殺的念頭很多都是來自「絕望感」，亦是走上絕路前的人士常見情緒。每當出現絕望感時，人們會傾向以負面角度看待將來，認為「自己沒有明天」。為了避免悲劇發生，大眾先可問自己兩個問題，以評估自己是否已經響起警號，包括「過去兩周是否持續感到抑鬱或絕望」及「過去兩周是否對很多事情沒有興趣」，如兩題的答案都回答「是」，即表示需要尋求幫助。

明愛向晴軒續指，當人們面對生活的突發轉變，例如關係的終結、工作不如意、經濟上失去預算，身心可能會出現令人不適的反應，並有機會超出自己的承受能力，而急性壓力反應則常見於個人會感到震驚、混亂、悲傷、心跳加快、失眠等。機構說，在面對如此突發的打擊或者長期困擾時，出現上述反應亦是人之常情，故建議大眾可嘗試從體諒角度，覺察自己及親友的身心反應，從而辨識求助需要，甚或透過自我關懷及互助支援，抒援壓力和絕望感。