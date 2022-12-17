內地心臟來港移植　外界憂開壞先例　當局稱屬特別個案

4個月大女嬰芷希因患「擴張性心肌病變」，急須心臟移植續命。香港兒童醫院昨晚(16日)獲自內地腦幹死亡幼童器官，於今日(17日)凌晨順利為芷希完成手術，是首次有內地器官獲批運送至本港移植。醫院管理局表示，今次是特別個案、屬於特事特辦，所有程序都是完全合符兩地就人體器官移植的監管及法規，絕對合情、合法、合理。

醫管局聯網服務總監鄧耀鏗表示，芷希只是4個月大的女嬰，在港難以找到心臟，故通報國家衞健委希望尋找到合適心臟。他又指，今次是特別獨立的個案，不排除以後會用此途徑幫助香港居民，而在港接受器官移植的個案每個個案都不一樣，若需要會再尋求國家幫助。以今次個案來說，不論是香港或內地，均是跟足法規。對於香港內地移植器官會否互通，他表示會根據個案處理，加上近年因疫情關係，捐贈器官人數比過往更少，故所有途徑都會尋求，亦不排除本港器官可移植內地。

今次是本港首次批准內地器官送港移植，但有醫生擔心有關做法會開壞先例，嚴重影響外界對香港器官移植的觀感。對此，鄧表示絕對不會影響聲譽，內地及香港的器官移植方面，在世界衞生組織及世界移植學會等均獲認同，認為今次事件很值得高興。兒童醫院的心胸外科顧問醫生任力恒稱，世界各地對於器官如何運送是有準則，今次在運送心臟前已確保內地與港做法一致，強調有關摘除、運送、包裝等均有很高準則；心臟運抵港後亦有證明文件可以核對。