政Whats噏： 勢將清盤但細節未定　公民黨網站率先收檔

喺無人願意接任執委嘅情況下，公民黨今日(17日)召開第17次周年大會。主席梁家傑形容公民黨「斷咗莊」，有序地清盤應該係無可避免，但最終都要召開特別會員大會決議。有出席大會嘅成員話不捨，揚言「未到最後決定，世事無常好多嘢都會變」。另一方面，公民黨網站已不能登入，率先收檔。

本來，今日公民黨嘅周年大會須同時進行執行委員會換屆選舉，早前已就此向全體黨員發信，然而喺本月3日提名期截止前，並冇收到任何有效報名，即使係守則及標準委員會、紀律委員會嘅選舉，亦都冇收到任何有效提名表格。大會後梁家傑表示，喺後繼無人嘅情況下，現任執委會將轉為臨時執委會，未來一年嘅工作係委任清盤人進行「公民黨有限公司」有序清盤嘅工作，惟最終需召開特別會員大會決議。梁家傑慨嘆世事萬物聚散有時，天下無不散之筵席，一旦有特別會員大會嘅最新消息定會向外界宣布。

公民黨創黨成員、執業大律師查錫我亦有出席周年大會，指現時都未到最後決定，世事無常好多嘢都會變，係有少少唔捨得。而東網記者嘗試登入公民黨網頁時，就發現已經搵唔到伺服器。