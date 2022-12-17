保良局嬰兒組虐兒案　委員會指員工缺具體培訓　難捏界線標準

保良局嬰兒組早前發生懷疑虐兒事件，3名員工先後涉案被捕。保良局10月成立獨立檢討委員會，負責檢討兒童院舍住宿服務(0至6歲)的整體服務水平、管治制度、政策及措施等工作，委員會已完成首階段檢視嬰兒組(0至3歲)的工作，並於今天(17日)公布有關報告結果。委員會認為該次事件為個別事件，惟現時保良局仍需改進內部監察、加強員工培訓，以及改善人手分配等問題。

委員會在首階段過程中採訪了18名人士，包括不同資歷的員工，以及翻看了約14小時的閉路電視錄像。委員會主席彭韻僖認為關於虐待兒童的法律定義存不確定性，員工不熟悉法律定義，引致他們作出認為不屬虐待的行為，政府應審查有關法律，提供明確定義。委員會認為保良局對住宿幼兒工作員的針對性的訓練不足，容易產生灰色地帶。現時前線員工只有書面培訓，理論性較多，缺乏具體培訓，而前線員工照顧兒童時難免出現身體接觸，員工難以拿捏界線有機會出現「踩界」現象。委員會建議定期組織強制培訓，側重於實踐範圍，亦應減輕資深住宿幼兒工作員的行政工作，增聘文書人員，讓他們專注培訓及督導。

現時前線員工面對的工作壓力以及人手短缺問題，從而增加員工無意作出不適當的決定或犯錯風險。委員會觀察指，嚴重時1個員工要對10個小朋友。另外，委員會亦指出嬰兒組出現超齡兒童滯留現象，本年度10月嬰兒組院舍有22個超過3歲的兒童，較20年同期的12個有所增加，呈上升趨勢，現時4至6歲的兒童院舍宿位不足，導致滯留問題，委員會促請政府提出具體可行的建議，增加住宿幼兒服務的總體名額。