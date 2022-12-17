ADHD對兒童發展影響大　愈早治療效果愈佳

本港公立醫院兒童精神科專科的門診輪侯時間長，一般由1年半至2年不等。有機構為此成立「專注力失調/過度活躍症(ADHD)資助計劃」，資助來自基層的6至8歲兒童接受治療。機構為曾參與計劃的家長進行問卷調查，並於今日(17日)發布結果，發現74%家長表示ADHD學童接受精神科藥物治療後，徵狀及行為問題均有所改善。而按年齡群組家長評分數據反映，6歲時接受精神專科醫生治療服務後，學習行為問題的改善程度較7至8歲時理想。研究亦反映ADHD兒童愈早接受治療，成效愈佳，6至8歲正是治療黃金期。

仁愛堂表示，現時有83%受資助兒童輪侯公立醫院時間逾300日，當中更有23%輪侯逾500日，該計劃恰好填補此斷層，及早介入提供治療與藥物資助。負責研究的精神科醫生丁錫全指出，6歲開始是兒童學習的黃金期，要開始應付密集的學習模式，故需要專注力和理解力才能追上學習進度。他指，藥物治療能有效改善學童學習行為問題，讓學童趕上學習進度，增強自信心，改善人際關係，並能作長遠的人生規劃。他提到有家長因不想讓子女服藥而對藥物治療有所抗拒，但強調若ADHD兒童不接受治療，或錯過治療最佳時機，長大後會使其濫藥風險增加，也對其學業和工作表現影響甚大。

家長黃太的女兒今年7歲，去年剛升上小一不久，便被評估患上ADHD及讀寫障礙。她一度帶女兒到私家醫生求診，惟診金連藥費達2,000港元，無法長期負擔。女兒今年1月時參加了仁愛堂的資助計劃，接受藥物治療後表現隨即大幅改善，由本來上課不專心，「發白日夢」，考試幾乎全部不合格，到現時已能很好地明白課本內容，會舉手答問題，考試也已全部合格。黃太對女兒變得開朗和自信感到欣慰，也感謝計劃讓基層家庭及早獲得治療機會。