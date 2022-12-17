本月錄6宗致命工業意外　工會促請勞工處徹查事故起因

臨近年尾，本港接二連三發生致命工業意外，奪去多名工友的寶貴生命，多個美滿家庭肢離破碎之餘，更旋即陷入經濟危機！有工會業界對近日意外深表關注，認為僱主及有關當局需要對事故家庭作出支援，協助解決即時都生活困難。另促請勞工處應就各項工業意外，進行獨立深入調查，並徹查事故起因，以還不幸工友及其家人一個交代。

勞聯職業安全及健康推廣委員會表示，本港今月已錄得6宗致命工業意外，其中4宗更於本周二(13日)起至昨日(16日)期間，一連4日發生，包括工人進行搭棚工程時失足墮下工業意外、油塘地盤有男工遭巨鐵壓斃工業意外、葵涌貨櫃碼頭充氣測試爆炸工業意外，以及東涌裕東路路旁除雜草工人交通工業意外。工會對於事件深表婉惜及遺憾，認為每宗意外過後必然會對其家庭造成嚴重傷害，頓時失去家庭之柱，隨即陷入經濟難關，認為僱員及有關當局需要對事故家庭作出支援，協助解決即時都生活困難。

工會坦言，工業意外的發生大多涉及作業流程管理，若僱主能提供足夠職業安全措施及防護裝置、清晰工作指引及監督等，必然可減少致命工業意外的發生。因此要求勞工處，必須就各宗意外展開深入調查、切實檢討意外原因。另外更可主動制定相關指引或法例，規範各工種的安全工作流程，並加強抽查及監管，增加職業安全的宣傳，提高工友的職業安全意識，避免再生同類意外。