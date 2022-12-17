內地器官運至本港移植　專家料非常規化　今次屬「特別捐贈」

醫管局今日(17日)公布香港首宗內地器官運至本港的移植手術，成功為4個月大女嬰換心續名。不過，香港目前未有任何正式機制讓本港與境外醫療機構分享遺體捐贈器官，《東網》記者翻查資料，醫管局2016年曾把一個遺體肝臟移送台灣移植予一名病人，原因是本港未有合適的肝臟受贈者。港府其後發出新聞公報，形容相關做法是「酌情批准」，又指香港目前未有任何正式機制讓本港與境外醫療機構分享遺體捐贈器官，而內地的器官捐贈法規及分配制度並不適用於香港。有資深器官移植專家表示，目前中港兩地的醫療系統未有對接，認為今次僅是個別「特別捐贈安排」，相關做法不會常規化。

專家指，作為醫生立場，「最好緊係救得一個得一個，人之常情嚟」，理解市民對於突然跨境器官移植制度有疑慮，但期望市民能理解「要搵到一個適合4個月大女童嘅心臟，實在難過中六合彩，今次應該真係啱啱遇着剛剛，內地自己無人用得着，唔運過嚟唔通掉咗佢」。他又指，心臟需要在短時間內完成運送，不能選擇距離香港2日時間的地方，否則器官易出現缺血，估計該心臟由廣東省運送到港。

器官移植基金創辦人何繼良亦認為，港府曾於2009年討論與內地建立類似歐洲的跨境器官移植制度，惟終未能成事。其中最為人憂慮是擔心內地存在器官買賣情況，不過自從內地就器官買賣情況作改革，有關情況已有改善。國家衞健委要求獨立人士監察器官移植，故難出現利益收受，相信市民的接受程度會提高。