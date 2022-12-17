南區小學女生疑遭同學欺凌　兜頭倒麵碎飲料　受質問：做咩唔反抗？

欺凌歪風懷疑在小學蔓延！網上流傳一段令人髮指的欺凌影片，根據片段描述及內容所見，相信受害女童與欺凌一方就讀南區一間小學，但未有交代雙方交惡事由。片段開始，身穿學校體育服的女童身處一個平台球場，連同拍攝者在內，估計被至少3名女同學包圍。透過各人身形和稚氣語調判斷，相信大家均年齡相若。

正當女事主打算拾起地上的書包離開時，欺凌者一方喝令她「企喺到」，繼而朝其頭部亂灑零食麵碎，事主嘗試閃避及搖頭撥走碎屑，後褪同時一手伸前，拒阻對方靠近，但欺凌者仍然嬉笑不斷，似乎為女童的舉止感到滑稽，更加興致勃勃地朝她進逼。未幾，有人舉起樽裝飲料淋向女童身體，然後再度兜頭傾倒零食麵碎。

期間，有人意識到行徑不當，口中自嘲「欺凌唔應該」，但惡質行為不減反增，更與同伴一唱一和，繼續笑稱「好味，好味」、「幫你(頭上)加啲裝飾」、「你食咗佢，食咗你頭上面果啲(麵碎)佢」，句句落井下石，尖酸刻薄。

女事主受同儕連番攻擊，不禁用手拭淚，但欺凌者無動於衷，將整袋零食麵拋落女童身上，再「惡人先告狀」指她隨地丟棄垃圾。與此同時，手持飲料的女同學再度發起攻勢，一邊質問女童「做咩唔反抗呀？」一邊手下不留情，接連2次向事主淋潑液體，事主無路可逃，頭部及衣服均被淋濕，再次引起欺凌者譏笑，有人更要求拍攝者事後分享相關片段，顯然對於所作所為沾沾自喜，打算留為「紀念」，長約1分鐘的影片亦在受害者徬徨無助中告終。

而該段影片的下方附有一段文字，當中除了指明涉事學校的名稱，更公開了其中一名懷疑欺凌者的名字，直指：「咁細個點解要欺凌別人？懇請老師跟進 亦懇請見到嘅家長 睇實自己小朋友」。