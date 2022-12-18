追看世盃頻捱夜　曾染新冠「生蛇」風險更高

今屆世界盃足球不少賽事都在深夜舉行，在職的狂熱球迷日間既要工作，晚間又要追看賽事。本身是球迷的心臟科專科醫生謝德新提醒，睡眠不足除了不利心臟，更令免疫力疾病浮現，尤其不少港人都曾生過水痘，身體潛藏帶狀疱疹病毒，一旦年紀日大，缺少睡眠令免疫力大減，隨時引發「生蛇」，尤其曾染新冠肺炎的人病發機率更高。謝建議球迷「睇少一場瞓多陣」減生蛇機會。

謝德新表示，本港39歲以上成人中，97%人帶有水痘帶狀疱疹病毒，一般小時候患上水痘，痊愈後水痘病毒潛藏在神經節內，直至免疫力下降時重新活躍，誘發生蛇。他說除了50歲以上的人，生蛇亦年輕化，患免疫系統、心血管或慢性呼吸道疾病的成人，或生活壓力大、有生蛇家族史的人，均為高危一族；有研究指新冠患者生蛇的個案比率較一般高出最多5倍。不少球迷捱夜睇波，長期夜瞓，睡眠不足，或降低免疫力。謝德新提到，他沒有每晚看球賽，或挑選指定場次觀看，又指如一些球賽「半場已知結果」，便提早睡覺；打工仔可按需要提早請假，確保有足夠休息。

若不幸生蛇，亦要及早發現及診治，謝德新說，前期徵狀並不明顯，多於腰、背位變紅，似敏感一樣，部分皮膚灼熱或痕癢，生出凸起的水泡，會感到灼痛、剌痛，但一般較難察覺。他續說，若患者於病發72小時內服用抗病毒藥物，治療效果最理想，但即使康復，多達30%患者仍會有後遺神經痛，持續至少數月，另有嚴重患者會出現腦炎等併發症。患者長遠增加心臟病、中風的風險達68%、78%，因此應及早預防。

謝德新建議高風險人士接種俗稱「蛇針」的帶狀疱疹疫苗，指第二代蛇針為重組疫苗，成分為結合抗原及佐劑，打兩針有效預防生蛇高達97%，因此已打第一代疫苗人士亦宜再補打針。他提到保持健康生活習慣、飲食均衡、規律作息、運動等亦有助增強免疫力，減低生蛇風險。