救世軍捐贈玩具向社區送暖 　助逾3000童快樂過聖誕

今年聖誕，救世軍募集玩具轉贈有需要兒童，幸得各界熱心回響。截至16日，救世軍成功籌集約2.7萬件玩具，受惠人數達3,000人，派發行動正如火如荼，受惠人數將繼續上升。為將這份溫暖傳至社區，救世軍於昨日(17日)於荃灣D‧PARK愉景新城L1中庭舉辦救世軍聖誕報佳音義賣童樂日，節目除了有報佳音環節及學生表演，亦設慈善義賣，讓大眾感受節日氣氛同時，可以把暖意在社區傳遞，一同過個有意義的聖誕節。

救世軍早前舉行聖誕填色比賽，活動反應熱鬧並已圓滿結束。團體收到不同小朋友具創意又漂亮的作品，獎項亦將於活動中頒發。童樂日亦設得獎及入圍作品展覽，讓市民觀賞及感受不同小朋友眼中獨一無二的聖誕。得獎作品亦製成聖誕明信片供即場作慈善義賣，支持救世軍行動之餘，同時可透過明信片向親友互相祝賀。除了獨一無二的聖誕明信片，童樂日現場也有其他產品供慈善義賣，包括救世軍產品如聖誕天使鎖匙扣及聖誕祝福禮物包，亦有嬰兒用品、玩具及圖書，適合小朋友及家庭。慈善義賣所籌得善款扣除成本後將用作支持救世軍前線服務。

救世軍「愛 · 分享」聖誕行動2022向公眾及企業募集5,000件全新、正版及包裝完好玩具，同時邀請受惠基層兒童（包括低收入家庭、綜援戶、劏房戶、已領取全額學生書簿津貼，或全額在職家庭津貼者）填寫「我的聖誕願望卡」。救世軍將依照兒童意願配對玩具，在聖誕節前送他們一份心儀的聖誕禮物，預計最少5,000名兒童受惠。