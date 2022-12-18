黑幫利誘招死士　青年淪代罪羊　社會悲歌

罪犯一直利誘青少年淪為「爛頭蟀」及「死士」，唆使他們干犯不同罪行，自己則隱身幕後，坐享其成。一旦有人事敗被擒，幕後黑手亦能從容置身事外，形同「花錢消災」。今次擄人案震驚社會，疑犯當中包括兩名未成年男女，案件再為犯罪「年輕化」敲響警鐘，而本港過往多宗收債案件均有青少年參與，比例之高儼如相關罪行的「中流砥柱」，情況令人堪憂。

今年10至11月，警方接獲8名市民報案，指他們分別位於旺角、九龍城、觀塘、元朗和屯門的住宅或所擁有的單位遭人淋紅油，旺角警區反黑組分析情報，鎖定一個由黑幫操控的非法收債集團，11月18日及19日以涉嫌「串謀刑事毀壞」先後拘捕3人，包括23歲集團男骨幹，以及兩名年僅15歲的中學男生。據悉，兩名少年在被捕前約一個月受招攬，為「搵快錢」遵照指示淋油，每次收取800元報酬，然後一同平分，惟他們接連犯下上述8案後，最終難逃法網。

沙田警區有鑑於非法收債活動日見活躍，今年9月至10月透過情報主導採取針對性行動，拘捕15男一女（15至50歲），包括負責上門收數的青年人、委派任務的黑幫中介，以及不法財務公司董事等。據悉，被捕人士與該區11宗非法收債案有關，相關財務公司以年利率逾百分之360借出貸款後，委派黑幫背景人士作為中介角色，以數百至一千元報酬，利誘青年代勞貼收債字條、淋紅油等滋擾欠債人，從而收回欠款。警方在調查期間，亦發現被捕青少年低估犯案嚴重性，懵然不知有可能被判囚。

而犯罪集團為吸納「少年兵」，甚至會以手機網絡遊戲及社交平台接觸青少年，利用他們心智未成熟的弱點，招攬他們從事不法勾當。今年8月1日，警方接獲青山區一名保安員報案，指有兩名形迹可疑人士在住宅大廈內徘徊。警方其後在保安協助下拘捕兩名20歲和16歲青少年，檢獲一罐紅色油漆等證物。調查顯示，二人涉嫌與另外7宗非法收債案有關，懷疑正因上述途徑接觸到不法分子，不敵「銀彈」誘惑而淪為犯罪工具。