東方日報A1：追債追到監獄　女子遇伏　擄上車凌辱

虎年將盡本港不但禍事頻仍，治安更加決堤失守，黑幫分子無法無天，膽大包天追到監獄外擄人討債！一名90後女子，昨晨乘車前往赤柱監獄探望在囚丈夫，甫落車即遭4男女包圍拳打腳踢，並強行推上客貨車。市民見狀喝止，惟歹徒肆無忌憚揮拳相向，有當值懲教署人員設法制止，惜歹徒擄人上車後飆車逃遁。懲教人員把涉案車輛等資料通報警方，警方追截逾10公里後，在黃竹坑道截車擒人並救出事主。據悉，部分疑犯有黑幫背景，事主疑因欠債遭擄走凌辱及追數，案件交由反黑組跟進。

被擄女事主姓甘（32歲），據悉任職文員，其丈夫因危險駕駛罪成，目前在赤柱監獄服刑，而她近日因商業糾紛欠下約50萬元債務，不時受到追債滋擾。昨晨10時許，事主乘車前往探監，豈料在東頭灣道一小巴站甫落車，便遭多人包圍。根據現場市民拍下的畫面所見，穿黑色衫褲的3男一女歹徒，半推半抱把女事主夾上客貨車。女事主拚命掙扎，惟敵眾我寡只能任人魚肉，一下子便被丟進車廂。

事發時正是光天白日，小巴站有多名乘客候車，多人睹狀隨即喝斥及趨前制止，其中一名男子試圖阻撓，惟歹徒轉身揮拳痛擊對方面部，繼而與同黨擄走事主及檢拾車旁四散的個人財物。由於群煞勢兇夾狼，候車市民不敢妄動，有人高喊「救命啊！報警，唔好畀佢走！」亦有人急喊「影車牌、影車牌」，現場氣氛緊張。

在客貨車內的女事主覷準歹徒疏於戒備，一度跨出另一邊車門，惟尚未走遠，歹徒已搶先伸手抓着其頸巾，把她甩跌在地，其後再把她抬進車內。

此時，兩名在附近更亭當值、負責車輛管制的軍裝懲教署人員乍聞擾攘聲，循聲走近查問原由及插手干預，惟歹徒氣燄囂張，反稱：「私人嘢，唔好搞。」片段亦在懲教署人員與歹徒拉扯間結束。

據悉，見義勇為的市民包括一名休班一級懲教助理及其妻子，他們臨危不亂報警處理。警方根據報案人提供的資料，即時掌握車牌號碼、車輛型號及歹徒去向，緊接調派人手展開追捕，同時封鎖東頭灣道現場調查，並檢獲一部手機、一隻耳機和一條頸巾，未幾在距離上址逾10公里、在黃竹坑道一酒店對開截停涉事客貨車。據一段影片顯示，被截獲涉案客貨車停在路邊，警員把疑犯押上行人路，又打開客貨車尾門檢查。群煞垂頭喪氣配合警員調查，未有反抗。

警方經初步調查後，拘捕4名分別姓劉（37歲）、姓戴（30歲）、一名17歲男子和一名16歲少女；獲救女事主前額與腳部受傷，需由救護車送院治理。警方把案件列作「非法禁錮」及「襲擊致造成實際身體傷害」，交由西區警區反黑組跟進調查。

懲教署發言人表示，昨早約10時20分，兩名懲教人員正在赤柱監獄外的訪客及車輛管制站執行職務，期間，一名市民突然到管制站求助，稱轉角後的迴旋處有人打架。兩名人員隨即離開崗位前往了解，並發現有人在一輛客貨車旁糾纏。人員上前制止不果，客貨車亦即時離去。人員即時把相關資料通知警方。據了解，由於事發時現場有護土牆阻擋兩名懲教人員視線，因此在起初是上前勸交。

議員葛珮帆直言事件無法無天，強調任何情況都不應該作出違法行為。她續稱事件可見2019年「黑暴」後部分市民守法意識薄弱，形容「夾人上車你估拍戲咩？」她又稱整體罪案率雖然有所下降，但黑幫及假難民等有組織罪案則更肆無忌憚，認為政府需要加強打擊罪案及違法行為。

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