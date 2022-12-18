立會補選1307選委投票　投票率90.7%較前跌約百分之7.8

立法會選舉委員會界別補選今日(18日)舉行，6人競逐4個議席。由早上9時開始投票，至11時30分結束，而政制及內地事務局局長曾國衞與選舉管理委員會主席陸啟康開箱倒票。截至11時，累計投票人數為1,307人，投票率90.70%。

2021年立法會換屆選舉結果顯示，選委會界別有1426人投票，投票率為98.48%，而今次補選的投票人數較上次選舉少119人，投票率亦下跌了約百分之7.8。

各候選人的助選團到場舉起紙牌，及高喊候選人的編唬，而多名議員亦到場為候選人拉票。身兼經民聯主席的工程界議員盧偉國表示，投票是一項「光榮嘅任務」，期待新成員「攜手同心」，為香港提振經濟、改善民生，又指經民聯投票準則是「愛國者治港」，希望在新選舉制度下，實現更好的一國兩制。被問到是否會綑綁投票，他們沒有正面回應。

到場投票的選委黃家和指今次參加人選大部分和科技有關，好有活力，希望他們發揮自己所長，為香港服務，又指經濟是香港非常之重要的一環，希望當選者加入立法會後，與其他議員和政府，真真正正為國家做事。社福界議員的狄志遠表示，票會考慮候選人能不能適合議會，又指自己是社福界，所以會希望投給關注社福的候選人，他認為投票過程很順利，5分鐘完成所有程序。