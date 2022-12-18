住宅單位建築費上漲逾10%　市建局：500呎單位要300萬

市區重建局在加息環境及疫情未完全消退下面臨挑戰，市建局行政總監韋志成今日(18日)發表網誌，指本財政年度批出3個招標項目，為市建局帶來約47億港元前期款項收入，令今年底的財政儲備增加至大約280億港元，惟不足以應付收購開支，在過去12個月，市建局批出的建築工程合約，住宅單位的建築費較去年同期增加超過10%，以興建1個約500方呎的兩房單位計算，現時單是建築費已達300萬港元，因此市建局將做財務策劃，維持市區更新的發展動力。

該3個招標項目包括上周四(15日)才批出的西營盤皇后大道西／賢居里發展項目，由長實以11.61億港元奪得，連同崇慶里／桂香街發展項目(崇慶里項目)及土瓜灣榮光街／崇安街發展項目。網誌特別提到，早前有報章報道指賢居里發展項目每平方呎約9,550港元，惟有關估算並未考慮現時的賢居里垃圾收集站和公廁將作原地重置，建成後交予政府管理，因此按照合作發展協議條款，發展商所佔的樓面面積約11萬平方呎，每平方呎樓面地價應為10,500港元。但這地價與同區崇慶里項目在8月批出時每平方呎樓面地價約1萬3千元比較，下跌接近20%。

韋指，在本財政年度推出招標的項目只餘下觀塘市中心第四及第五發展區的商業項目仍未批出，並將在下月截標。在現時的高息環境下，韋表示，市建局不能單靠借貸來維持業務發展，需要從多方面爭取資源，應付重建項目龐大的收購開支，包括靈活財務儲備，又計劃在2023/24年推出2個在九龍城和土瓜灣的重建項目招標，同年亦爭取完成深水埗兼善里項目的規劃程序，展開收購工作，以項目招標所帶來的收入，補足用作收購業權的支出。