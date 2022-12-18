女子赤柱監獄外遭相識友人擄走　警方感謝懲教及市民協助破案

就赤柱監獄外女子遭擄案，警方今晨(18日)交代案情，指32歲女事主與被捕的3男1女為朋友關係，相識超過一年，雙方疑因逾50萬元錢債糾紛引發事件，被捕男女相信在監獄外埋伏逾一小時，等待女事主現身作案。4名被捕男女(16至37歲)涉嫌「非法禁錮」、「襲擊致造成實際身體傷害」、「普通襲擊」及「危險駕駛」被扣查，西區警區反三合會行動組接手案件，正從資金來源、性質等方向，追查是否有更多人牽涉案件。

事發於昨晨(17日)10時許，事主在監獄外一小巴站落車時，遭被捕男女強行挾上一輛輕型貨車載走，當時多名在小巴站候車的乘客，以及兩名後來趕至的懲教處職員阻止不果，更遭匪徒施襲嚇退。其中一名懲教處職員嘗試拉走女事主期間，亦被輕型貨車司機將車駛走撞傷頭部。現場各傷者經治理後俱毋須送院，而女事主則於黃竹坑道近海洋公園對開獲救，她頭及手腳受傷，經治理後已經出院。

警方感謝懲教處及現場市民挺身而出，並即時向警方提供有用資訊，包括匪徒外型、車牌號碼及逃走路線等，令警方可以迅速掌握案情並救出事主，呼籲市民提供其他案件有關資訊。