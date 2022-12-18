每4個受訪青年1個消極　僅3成認為民意能影響政府政策

青年是社會發展的重要元素，青年的價值觀可反映社會面貌。香港青年協會青年研究中心今天(18日)公布最新一項「青年價值觀指標2021」調查結果。結果顯示逾半受訪者認為創業比起打工好，在人生觀方面，約7成受訪者認為自己是有用的人，較2017年的逾9成下跌近2成，更有逾25%人認為自己人生觀是消極的，僅3成青年認為市民意見對政府政策有影響力，較疫情前大跌2成。青協認為疫情折騰多年至社會氣氛持續低迷，不同價值觀的指標均呈下降趨勢，反映部分青年對個人、前景及社會環境等方面的信心普遍下降，對未來欠缺明確方向，相信社會各界需要充份合作、支持和配合，才能讓青年有調整復元的機會。

今次調查共訪問531名年齡介乎15至39歲的青年，最新的「青年價值觀指標2021」於去年12月8日至24日，以隨機抽樣方法，就個人價值、工作、教育、政治、政府及社會評價社會資本等範疇進行調查，歸納香港青年的趨勢分析。受訪青年認為創業比打工好，比率由2018年的43.3%低位，回升至去年的50.7%。至於表示會考慮在內地發展事業，比率近年徘徊於25%至30%。

值得關注的是，調查結果發現青年較疫情前消極。 去年只有73.1%受訪青年認為自己是有用的人，較2017年的92.3%高位下跌19.2%，創下近年新低。更甚者，認為自己人生觀是消極的受訪青年有25.3%，也就是每4個受訪者就有1個消極，較2017年的17.2%上升8.1%，反映青年的精神健康，以及成長階段的自我存在價值有所動搖。

調查亦指出，受訪青年對參與義工興趣大不如前，比率由2017年的68.2%高位，下降至去年的36.7%。有擔任團體成員則由2017年的28.3%，下降至2021年的10.7%，不利社會凝聚向心力。受訪青年認為市民意見對政府政策有影響力的同意比率，由以往超越5成，到近年徘徊3成左右。至於有留意社會政策消息的比率，則由2017年的86.8%，下跌至去年的67.4%，反映青年對個人發揮政策影響力的信心不大，社會及公共政策的參與空間有待提升。