環境局稱鼠膠捕鼠更有效　專家憂散播病菌兼不人道

本港鼠患問題未解決，申訴專員公署早前批評當局滅鼠方法不彰，亦有市民向《東網》投訴自設鼠籠捕碩鼠，政府部門卻指周末不辦公拒收鼠。環境及生態局局長謝展寰今(18日)出席一個電視節目時稱，會安排同事加密巡邏，盡快處理所捉到的老鼠，又指鼠膠更有效捕鼠，惟要平衡不要令動物受過分痛苦的問題。但有滅蟲專家直言，不立時清理老鼠除了有機會散播病菌外，站在人道立場上不可接受。

謝表示，政府將調整滅鼠策略，包括在街市等黑點用鼠膠，而夜間滅鼠隊亦較日間捕鼠量多近一倍，新式的T型鼠餌就較以往捉多逾一倍，明年亦會改變「鼠患指數」計算方法，又指曾在一個嚴重鼠患點用鼠膠15天捉到291隻老鼠，而鼠籠在同一地點只捉到不足十分一。

他透露，本月底將展開全港滅鼠行動，目標是明年底將鼠患黑點減一半，明年亦會改變「鼠患指數」計算方法，正委託港大探討。政府會用紅外線科技，探測老鼠活動活躍程度，審視投訴結果，該地區捕捉到的活鼠或死鼠數目，將不同數字整合，相信更準確。

另外，政府亦計劃明年中將亂拋垃圾及店舖阻街的定額罰款，分別大幅調升由3,000至6,000港元，有意見就擔心經濟開始轉差，非最佳時間。謝回應指，現時疫情已開始減退，相信屆時是合適時候實施新例，重申調高罰則是為改變市民習慣，非增加庫房收入。