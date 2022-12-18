酒吧生意較上屆世盃跌30%　業界指客量減少兼消費力弱

今晚(18日)即將迎來世界盃最後一場賽事，由阿根廷對戰法國的冠軍賽，不少球迷相約到酒吧一同感受比賽氣氛。香港酒吧業協會主席錢雋永表示，今屆世界盃期間酒吧業界的生意額較疫前增長約20%，生意總額約為7億港元，但較上屆世界盃的生意總額約10億港元，下跌30%。他又指，客人消費力明顯大不如前，客量亦有所減少，故不少業界人士稱不會在四強賽事加收費用。

錢解釋道，周五、六及今日主要的賽事場次較旺場，惟客人消費力與往屆同時段相比，下跌約10%，其消費力明顯因疫情有所削弱，大不如前。至於周一至四凌晨12時後的賽事，與往屆世界盃比較，客人數量同有所減少，故今屆不少業界人士稱不會在四強賽事加收費用。

至於位處於銅鑼灣、尖沙區等商業區的酒吧，與荃灣及元朗等文青區酒吧的生意額相比，錢指，商業區的酒吧入座率平均只有約70%，較文青區酒吧平均達90%至100%的入座率有明顯差距。他認為，商業區酒吧部分生意額來自海外或國內遊客，但入境防疫政策近日才有進一步放寬，導致業界生意額有明顯影響。