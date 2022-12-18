多21地點納強檢　上水及牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍上榜

2022年12月18日 18:47
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    上水紀律部隊宿舍有大廈納入強檢。
    再增21個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(18日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該70個地方的人士，須於明日至後日(19日至20日)期間進行病毒檢測。
    污水驗出新冠病毒的地點如下：
    1.九龍城東頭(二)邨康東樓
    2.沙田水泉澳邨樂泉樓
    3.鴨脷洲漁安苑珊安閣
    4.馬鞍山欣安邨欣頌樓
    涉及多宗病例的地點如下：
    1.將軍澳富康花園7座
    2.荃灣麗城花園3期7座
    3.馬鞍山銀湖‧天峰6座
    4.牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍2座
    5.薄扶林置富花園富豪苑
    6.屯門寶怡花園2座
    7.藍田滙景花園1座
    8.上水上水中心5座
    9.粉嶺粉嶺中心H座
    10.沙田沙田第一城42座
    11.油塘高翔苑高鳳閣
    12.上水上水紀律部隊宿舍B座
    13.北角百福花園家福閣
    14.觀塘康麗園C座
    15.深水埗欽州街34至42號永明大廈
    16.元朗溱柏5座
    17.大圍金獅花園金康閣
    《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease