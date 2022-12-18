多21地點納強檢　上水及牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍上榜

再增21個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(18日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該70個地方的人士，須於明日至後日(19日至20日)期間進行病毒檢測。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.九龍城東頭(二)邨康東樓

2.沙田水泉澳邨樂泉樓

3.鴨脷洲漁安苑珊安閣

4.馬鞍山欣安邨欣頌樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.將軍澳富康花園7座

2.荃灣麗城花園3期7座

3.馬鞍山銀湖‧天峰6座

4.牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍2座

5.薄扶林置富花園富豪苑

6.屯門寶怡花園2座

7.藍田滙景花園1座

8.上水上水中心5座

9.粉嶺粉嶺中心H座

10.沙田沙田第一城42座

11.油塘高翔苑高鳳閣

12.上水上水紀律部隊宿舍B座

13.北角百福花園家福閣

14.觀塘康麗園C座

15.深水埗欽州街34至42號永明大廈

16.元朗溱柏5座

17.大圍金獅花園金康閣