多21地點納強檢 上水及牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍上榜
2022年12月18日 18:47
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上水紀律部隊宿舍有大廈納入強檢。
再增21個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(18日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該70個地方的人士，須於明日至後日(19日至20日)期間進行病毒檢測。
污水驗出新冠病毒的地點如下：
1.九龍城東頭(二)邨康東樓
2.沙田水泉澳邨樂泉樓
3.鴨脷洲漁安苑珊安閣
4.馬鞍山欣安邨欣頌樓
涉及多宗病例的地點如下：
1.將軍澳富康花園7座
2.荃灣麗城花園3期7座
3.馬鞍山銀湖‧天峰6座
4.牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍2座
5.薄扶林置富花園富豪苑
6.屯門寶怡花園2座
7.藍田滙景花園1座
8.上水上水中心5座
9.粉嶺粉嶺中心H座
10.沙田沙田第一城42座
11.油塘高翔苑高鳳閣
12.上水上水紀律部隊宿舍B座
13.北角百福花園家福閣
14.觀塘康麗園C座
15.深水埗欽州街34至42號永明大廈
16.元朗溱柏5座
17.大圍金獅花園金康閣
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