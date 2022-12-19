14歲少年重慶大廈內離奇暴斃　疑涉過量吸毒　男租客及1對父子被捕

警方就尖沙咀重慶大廈一宗離奇命案交代案情。警方於前日(17日)早上9時許接獲尖沙咀重廈大廈一間賓館負責人報案，指稱他接到一名56歲租客表示，有一名持香港身份證的14歲烏克蘭少年在其租住房間內昏迷不醒，該少年及後由到場救護員證實當場死亡，案件暫列屍體發現。由於案件涉及一名少年不明原因下死亡，警方對案件高度重視，並於昨日(18日)將案交由西九龍總區重案組接手調查。

探員翻查賓館天眼片段，得知該名14歲少年，曾於前日凌晨3時左右，偕同另一名15歲本地少年進入該賓館的一個房間，並與租住該房的男租客共處數小時，至同日清晨6時許，本地少年自行離去，剩該名烏克蘭少年與男租客留在上址，2人一直並無離開該房間，直至警方接獲報案。

重案組探員經深入分析及調查後，於昨晚8時許掩至牛頭角彩福邨彩和樓一單位，尋獲該名與案有關的本地少年，並在單位檢獲約720克懷疑可卡因，約值70萬港元。經初步調查，懷疑該名賓館租客與案中2名少年，曾於前日凌晨在賓館一單位內吸食毒品。行動中，探員亦檢獲電子磅、包裝袋及一批懷疑吸食毒品工具。

由於探員在涉事賓館調查及搜證後，檢獲可作吸食毒品工具，故相信案件與吸食毒品有關。警方現就該案，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」及「容許處所作吸食危險藥物之用」拘捕賓館一名持「行街紙」，56歲巴哈馬男租客，而該名15歲本地少年，則涉嫌「販運危險藥物」被捕；其47歲父親亦涉嫌「販運危物藥物」一同被捕；於今日(19日)凌晨1時左右，雙雙蒙頭帶署扣查。警方不排除案中該名死者因吸食過量毒品致死，但真正死因有待剖屍確定。