元朗80萬呎荒廢魚塘　打造生態友善養蝦場

本周四(22日)是冬至，「做冬」席上必備「笑蝦蝦」，不過食蝦的時候，大眾未必了解養蝦的過程及環境，以及出產地。有生態保育團體與本地養蝦戶今年合作，改造元朗荒廢魚塘成為蝦塘，標榜以生態友善的方式養蝦，包括透過改善蝦塘設施以減少人工飼料使用量，不阻鳥類偷食蝦隻，未設固定收成期，亦因此養出堪稱全港最大隻的本地養殖蝦。負責人說今年能供應到接近1公噸的蝦，不過這些「生態蝦」未能獲得漁農自然護理署優質養魚場計劃認證，又認為生態友善的養殖模式，可套用北部都會區的濕地保育之中，建議港府規劃積極保育濕地政府考慮模式。

元朗南生圍附近的約80萬呎荒廢魚塘近年改頭換面，變為蝦塘，養殖數種蝦類，合共1公噸，平均逾2萬隻蝦。生態魚蝦蟹養殖與保育顧問程詩灝表示，他們以生態友善的方式養蝦，營造生態系統貼近大自然環境，例如開井抽出地下水，培育浮游生物及藻類以淨化水體（塘內的水）及提供食物予蝦隻，因此能夠減少使用人工飼料，由標準養殖戶使用的95%至最多30%，亦不爭取量產，蝦隻能有更多空間生長，「唔使住劏房」，未來將擴展蝦塘面積約一倍。

程詩灝又說，市場上一般一斤（600克）有30至40頭蝦，視乎品種而定，主要由於養殖場固定於放苗後100天便收成，以防水體變差。但生態蝦養殖場未有固定收成周期，因此蝦隻可較大隻，一斤一般有10頭蝦，甚至有南美白對蝦養7至8個月後可達最重60克，堪稱全港最大隻的本地養殖蝦。他們又不會設法阻止鳥類捕食蝦隻，程提到，雀鳥反而協助食走「老弱殘兵」，天然淘汰體能較差、患病的蝦隻，反而有助他們控制品質。不過，生態養殖仍有代價，他提到受到養殖所需人力、電力等成本較高，供應量只得1,200至1,500斤蝦，售價難免較市場貴，每斤約110至130元，較一般60至80元，高約30%至40%。程說批發商一般考慮成本後未願意向他們買蝦，只能依靠網上銷售。

程詩灝亦指，生態蝦未能獲得漁護署「優質養魚場計劃」認證，而現時只有養魚、大閘蟹的優質認證，但未包括蝦，令他難以令顧客相信蝦是本地優質產品，認為隨著愈來愈多轉養蝦，該署宜擴展認證計劃。程又期望政府能支援業界，不只透過文書要求繁複的漁業持續發展基金，而是跨部門協助業界發展，例如放寬部分法例，容許養蝦戶需建儲物室、冬棚助蝦隻過冬，不再遭政府部門指違反土地用途或建築物過高。漁農自然護理署回應指，「優質養魚場計劃」並無限制註冊魚場的水產品種，惟註冊魚場在養殖週期開始時登記水產品苗種，並在銷售前通過品質保證測試，亦有註冊魚場出售獲得認證的蝦類產品。