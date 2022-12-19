忽視心臟復康療程　隨時復發奪命

心臟病是本港第3號殺手，但不少患者卻忽視完整心臟復康療程。醫院管理局表示，心臟復康療程有助降低有關心臟疾病的復發率，令入院率減少31%和死亡率下降34%。惟該局傑出員工陳藝賢卻指，第二期復康療程包括心臟復康運動訓練和有關教育等，參與率約只有10%至20%，原因是病人不了解復康治療的重要性，以及未能安排合適的時間等。

瑪嘉烈醫院部門主管和顧問醫生陳藝賢解釋，病人在接受手術後，在住院期間接受首期心臟復康療程；而病人出院後約6至8星期，每星期到醫院一次，接受第二期心臟復康療程，但參與率僅約10至20%，很多人因為上班、覺得完成「通波仔」手術、服藥後就不用再接受復康療程，不明白療程的重要。

醫管局在10多年前開始與地區組織合作，為病人提供更方便的心臟復康活動，而活動在晚上、周六舉行。醫管局亦新設「遙距(家居)心臟復康先導計劃」，病人只需於首次及最後一次到醫院，其他時間會在家進行。計劃2020年推行至今已有近100名病人參加。陳藝賢稱，病人在醫院完成首兩個階段的治療後，可轉到地區健康站接受更多復康治療；或轉介低風險病人，手術後直接到社區接受復康治療。自2019年合作至今，已轉介逾100名病人到地區康復中心。在各類措施支援下，瑪嘉烈醫院病人的復康治療參與率亦提升至32%。