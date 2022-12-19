內地心臟來港移植　陳智仁冀設共享系統助有需要病人

香港兒童醫院上周五(16日)獲自內地腦幹死亡幼童器官，於前日(17日)凌晨順利為患「擴張性心肌病變」出現心臟衰竭的4個月大女嬰芷希完成手術，是首次有內地器官獲批運送至本港移植。港大臨牀醫學學院教授及肝臟移植科主管陳智仁今日(19日)在電台節目表示，女嬰的心臟細小，在本港等到合適捐贈的機會難，今次是特別個案，屬於特事特辦，對病人及家屬相當鼓舞，認為亦是良好契機，期望內地與港府設立清晰透明的機制，讓香港納入內地器官分配共享系統，幫助更多有需要的市民。

陳續稱，過去內地以心臟停頓作為死亡定義，本港接受腦幹死亡，內地近年亦多了接受腦幹死亡的捐贈，但本港的器官捐贈數字令人失望，每百萬人只有不足5名捐贈者，與美國等西方國家相差10倍，而今年截至昨日只有16宗屍肝移植手術。

對有聲音質疑內地器官捐贈的來源，擔心背後有器官買賣，亦有國際醫學組織不接受涉及器官移植的內地論文。陳稱，指控內地涉器官買賣無實質證據，質疑的聲音不太公道，內地捐贈制度已日益優化，確保器官捐贈屬無償。