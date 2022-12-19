逾半受訪者憂免疫力低減外出　病人組織促政府提供長效抗體組合

香港病人組織聯盟上月以網上問卷形式訪問了212名免疫力不足患者，包括患原發性免疫缺陷病、洗腎病人、曾接受器官移植的病人等。經調查發現，近2成受訪者知道自己的疾病或正使用的藥物或治療，會影響新冠疫苗的抗體水平，近6成則不肯定是否有影響，亦有逾半受訪者因擔心免疫力不足而減少外出及社交。

對於調查中，有超過九成受訪者希望，政府當局能夠提供長效抗體組合，以抵抗新冠病毒。 香港大學醫學院內科學系臨床教授孔繁毅表示，長效抗體組合不會像新冠疫苗般，需要誘發人體免疫系統製造抗體，而是直接透過注射抗體來提供保護，加上研究亦證實耐受性良好、副作用較少，免疫力不足患者亦適用。惟孔指出，有關藥劑醫管局已引入但數量有限，目前只免費提供予最高危人士，包括曾接受器官移植或血癌病人，他希望可以延伸涵蓋範圍。

病人組織聯盟亦指出，部分市民因為個別原因或自身疾病而未能接種新冠疫苗，即使接種後也未能產生足夠抗體水平，建議政府為免疫力不足人士提供長效抗體組合注射，讓病友有多一個保護自己的選擇。