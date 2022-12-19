3日逾5000長者使用平安鐘求助　醫管局籲輕症者轉往私家求診

踏入冬季，天氣愈漸寒冷，天文台連續2日發出寒冷天氣警告。長者安居協會今日(19日)表示，在寒冷天氣下，「一線通平安鐘」過去3日共接獲超過5,000多宗求助，超過300人要送院治療，其中1日更接獲2宗獨居長者在家猝死的個案，呼籲大家留意身邊長者的安全狀況。醫管局亦指，近日求診的長者增加，急症室輪候時間甚至超過8小時，建議症狀輕微的市民轉往私家診所求診。

協會稱，2名獨居長者分別62歲和71歲，因親友未能聯絡他們而按動平安鐘求助，經專員緊急跟進後，警方破門入屋發現兩人已在家中離世，呼籲長者要注意保暖，並留意長期病患情況。屯門醫院急症科部門主管劉柱良指，近日天氣寒冷，因為自身疾病或傷風感冒，甚至低溫症求診的長者增加，令急症室輪候時間延長，加上部分老人院確診長者亦會送到急症室求診，進一步增加急症室壓力，冀候診市民體諒。

劉續指，近日除屯門醫院外，伊利沙伯、聯合、仁濟及威爾斯醫院急症室，等候時間可達7至8小時。根據醫管局網頁今日下午12時15分顯示，基督教聯合醫院急症室輪候時間超過6小時，仁濟醫院急症室亦超過3小時，瑪麗醫院、伊利沙伯醫院、北區醫院、博愛醫院、瑪嘉烈醫院及將軍澳醫院預計需等候超過2小時。