政黨倡港鐵有盈利不准加票價　大型事故罰款增至5千萬

政府現正就港鐵票價可加可減機制進行第3次檢討，有政黨今日（19日）舉行記者會，促請政府在機制中加入盈利指數，若港鐵在該年度錄得盈利便不准加價。議員陳恒鑌指港鐵過去每年均有豐厚利潤，但因可加可減機制「機械式」加價，讓市民對感覺港鐵不太好，期望可加入盈利指數。

近月港鐵事故頻頻，現時港鐵罰款機制為累進制，並設罰款上限為2500萬港元。該政黨又建議增加，港鐵就每宗事故的罰款上限加至5000萬港元。為了讓受事故影響乘客可直接獲得「賠償」，他們提議向影響乘客派發一張免費單程車票。

在發生大型事故時，港鐵往往會花上不少時間進行搶修，過程中僅提供有限度服務，惟現時政府並未有機制，就港鐵在搶修期間維持有限度服務作出罰款，該黨認為維持有限度服務其實亦會對市民造成影響，所以倡議增設「維持有限度服務」罰款，金額會由50萬至125萬港元不等，視乎搶修時間而定。

另外，港鐵系統設施老化及人才流失問題嚴重，該黨建議港鐵在每年收益脹目中，撥出款項，設立「維修及人力發展基金」，作為行上翻身舊有設施以及培訓鐵路人才用途。