涉3度授課時撫摸年幼女學生私處　小提琴男導師否認非禮罪受審

小提琴男導師被指5年前到年幼女學生家中教琴時，涉數次把女生拉到大腿上，再以手指「如彈鋼琴般」撫摸女生私處，期間並以手機播放樂曲為時限，完事後又沒有洗手繼續教琴。女生事後發噩夢而向母親揭發事件，該男導師前年被捕，他今（19日）在區院否認3項非禮罪，控方播出事主的錄影會面，事主稱事發後感「好唔開心囉」，在告之母親後需一同祈禱才能入睡。

被告關俊彥（33歲），否認於2017年5月至2020年8月4日間，在一單位內分別3度非禮當時6至9歲的女童X。控方開案陳詞指，X自約4歲開始在私人音樂中心跟隨被告學習小提琴，被告及後開始替他人私人授課。2017年5月，被告約每星期一次往X家授課，並會在X睡房內教X拉琴，期間會讓X關上房門。X指被告曾在課堂中，把她拉到其腿上坐下，然後以手指伸到她內褲內，上下移動撫摸她私處，並以手機播放一首樂曲為時限。X至前年8月最後一次案發後，因發噩夢、感驚恐，及難以入眠而把事件告知母親，及指不欲再隨被告學習。事件其後被報警，X稱曾遭被告3次以同樣手法非禮。

控方陳詞續指，警方於前年8月拘捕被告，他在錄影會面中表示間中會請X吃糖，但為免被X家人發現，故會把睡房門關上。他又稱為了糾正X拉琴姿勢，會觸及X雙手或腰部等位置，亦會以手機播放小提琴音樂等，但他否認X的指控；庭上播放X的會面錄影片段，她稱對被告的行為感到抗拒並稱「我好想走」，且曾嘗試藉口拿東西欲離開，但均失敗。X又指事後感不快想逃避事件，初時因害怕受到責罵而沒有聲張。她最終向母親說出事件，並與母一同祈禱後，才能入睡。

案件編號：DCCC 590/2021