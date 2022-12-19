政府擬調整職安健法例檢控時限　工會斥半年開7次會仍未傾完

近月工業意外頻生，其中單是上周已連續三日發生三宗致命地盤工業意外，有輿論認為要盡快提升職安法例罰則；而當局在五月將《2022 年職業安全及職業健康法例(雜項修訂)條例草案》刊憲時，其中指會循簡易程序審訊的罪行，檢控時限由半年延長至一年，並將最高罰款由50萬元提升至1000萬元。

然而有關法例在立法會相關法案委員會至今已舉行7次會議討論，仍未完成審議。明日(20日)將再次舉行會議，而根據勞福局最新回覆委員會指，正探討檢控時限有否可以作出調整的空間。

對於有商界議員擔心修訂會增加中小微企經濟負擔，而勞福局最新回應就重申勞工處須有充足時間調查嚴重和複雜的個案，因此認為有必要延長檢控期限，但考慮到社會有意見認為相關調查應盡快完成，讓工地持份者及早了解意外原因，並作出改善，當局正檢視有關蒐證程序，探討是否有調節空間。

工聯會職安健協會與汽車交通運輸業總工會、香港建造業總工會等多名工會代表，今日(19日)就到政總外請願，再次敦促政府盡快立法，對一些妄顧安全的僱主作出嚴懲，以提高僱主對職業安全的關注，保障工人性命；亦要求當局將修訂條例草案盡早提交立法會進行二讀及三讀立法程序，讓工人及早得到更大保障。