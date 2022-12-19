訛稱有份經手保單呃富衛12萬佣金　保險代理認罪判220小時社服令

廉政公署落案起訴一名保險代理，指他訛稱自己經手處理數份保單，詐騙保險公司佣金及獎金共逾12萬港元。涉案前保險代理被控3項串謀詐騙罪，他早前承認其中2罪，餘下一罪獲控方不提證供起訴，獲准保釋至今（19日）在九龍城裁判法院判刑。崔美霞裁判官指被告不是主謀，而且案發至今相距已約4年，考慮到被告認罪、背景良好，判他接受220小時社會服務令。

26歲被告黃秋蓥，是富衛人壽保險(百慕達)有限公司前保險代理。案情顯示，富衛保險代理若成功銷售保險產品，相關的經手代理和上線經理會分別獲發佣金及上線佣金。如他們達成銷售目標，亦會獲富衛發放獎金。2018年12月至2019年6月期間，富衛收到3份經由被告電腦帳戶提交的保單申請。富衛相信保單申請由被告經手處理，批准有關申請並向被告發放佣金逾7.5萬港元及獎金約4.6萬港元。

廉署之後接獲投訴並展開調查，發現被告並沒有提交及經手處理該3份保單申請，其中2份保單申請經由其電腦帳戶提交予富衛時，他並不在香港。被告的電腦帳戶並非由他操作，他每月只收取薪金約1,000至2,000港元。

案件編號：KCCC 1682/2022