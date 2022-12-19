政府明年5.1終止彈性安排　外傭不獲延長合約及延後回原居地

勞工處今日(19日)表示，因應當局逐步放寬及調整入境管控措施，政府檢視情況後，決定由明年5月1日起終止協助外傭及其僱主應對新冠疫情的彈性安排。另提醒僱主和外傭盡早商討有關聘請、續約或返回原居地的安排，以免違反有關規定。

當局表示，鑑於地區性航班「熔斷機制」及個別航線的「熔斷機制」已先後取消，往返香港及外傭主要來源地的航班供應陸續恢復；抵港強制檢疫要求已於9月26日撤銷；以及入境管控措施逐步放寬，政府檢視情況後決定終止上述彈性安排。

就所有於明年4月30日或之前屆滿的外傭合約，僱主可申請延長其即將離任外傭的現行合約有效期限，延長最多六個月。如合約已根據早前宣布的彈性安排獲准延長，其再度延長合約有效期限的申請將不獲考慮。如僱主須在該6個月的延長期後繼續聘請外傭，應考慮申請與現任外傭續約。所有申請需於明年4月30日或之前遞交至入境處。

至於延後返回原居地方面，在一般情況下，外傭在現行合約屆滿後與相同的僱主續約，或將會與新僱主開展新合約，可在其原僱主或新僱主同意下，向入境處申請延後返回原居地。有關延後以由現行合約完結後起計不超過一年為限，在有關彈性安排下，如外傭未能在上述的一年期限內返回原居地，可在其僱主同意下向入境處申請進一步延長逗留期限，直至合約完結，以便在該段期間返回原居地。如上述一年期限於明年4月底或之前屆滿，外傭可在逗留期限屆滿前8周內向入境處遞交上述申請進一步延長逗留期限，直至合約完結。