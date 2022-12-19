議員斥政府對院舍欠規劃　導致機構接駁不足　無法轉介超齡兒童

針對保良局嬰兒組早前發生懷疑虐兒事件發表的首階段檢討報告，指院舍人手不足、有超齡兒童等問題，有議員今（19日）批評政府欠缺規劃此類院舍建設及政策忽視下，致使服務接駁出現問題，亦跟不上時代發展，又指受到移民潮和壓力大影響，離職人數增加、入行人數減少，因此政府應考慮解決方案，不應把責任推到個別機構身上。

社福界議員狄志遠表示，移民潮及有人因童樂居等案件頻生，導致壓力較大而不敢入行，令院舍有人手不足的問題，他指這些原因並不是個別機構能夠解決，而是政府應全面考慮如何增加人手、吸引人才入行，立法會將成立「監管保護兒童機構的政策事宜小組委員會」，催促政府行動，短期而言，希望機構可以採用「彈性」的做法，如聘用更多兼職員工、吸取不同專業範圍的人才加入行業。

對於有超齡兒童無法轉介到其他組別和院舍，只能留在嬰兒組，立法會福利事務委員會主席陳恒鑌指情況「唔理想」，因3歲以上兒童需要的照顧有別於嬰幼兒，環境和設施亦未能完全切合，他指政府欠缺長期院舍規劃建設，導致院舍接駁不足，又稱政府政策忽視，令院舍服務未能跟上時代發展，應借此次機會，大幅度改善院舍問題。

有員工指入職培訓不足，對虐兒定義界線模糊，狄志遠認為員工人手不足、壓力大而有情緒會導致他們在行為上過火，機構內部應有更多培訓，相信有經驗的員工能夠界定虐兒的界線。陳恒鑌同意界線模糊，但指員工應「心入面有把尺」，不應把脾氣發洩在兒童身上。