示威現場攜雷射筆等武器　編輯拒認公眾地方管有攻擊性武器罪

一名男編輯涉嫌身攜雷射筆、行山杖及雨傘等物品，參與2019年在旺角發生的反修例衝突，因而被控1項在公眾地方管有攻擊性武器罪。涉案編輯不認罪，案件今（19日）在九龍城裁判法院開審。辯方透露，將爭議涉案雷射筆是否屬於被告，至於其餘物品方面，辯方將帶出被告是有合理辯解而攜帶。

26歲被告唐健豐，被控於2019年9月8日，在旺角快富街及彌敦道一帶的公眾地方，無合法權限或合理辯解而攜有2個能發出雷射光束的裝置、1把雨傘和1支行山杖。女督察劉曉穎（音譯）供稱，當晚8時許開始，有示威者在旺角警署外聚集，有人用雷射筆照射警署，她於是奉命向示威者發出廣播，警告他們要離開。

警員梁淇鋒則表示，當晚11時許，他乘警車到亞皆老街與彌敦道交界落車採取拘捕行動，期間見到被告跑入快富街，由於當時被告拿着長傘，戴着面罩孭背囊，他懷疑被告有份參與旺角警署外的集結，遂叫「唔好跑！」繼而迫他到牆角。梁指，被告手舞足蹈掙扎，「畀我嘅感覺係佢（被告）想走」，他見狀即時上前把被告制服，令被告背朝天趴在地上。過程中，有雷射筆自被告手中「碌落地下」。

案件編號：KCCC1542/2022